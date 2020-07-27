Добрый вечер, я юморной диспетчер: анекдоты 27 июля

Свежая подборка анекдотов о сгущенке в пакетах, странных родителях и хитрых баб специально для наших читателей.

– Давай, просто посидим молча? Здесь так красиво, не хочу нарушать эту тишину...

– Тяните билет!

Разговаривают два ребенка:

- Все-таки эти родители - странные люди...

- Почему?

- Сначала они учат нас ходить и говорить, а потом хотят, чтоб мы сидели и молчали.

- Ну, вот кто придумал продавать сгущёнку в пакетах!?

- А что такое?

- Уже второе утро кофе с майонезом пью!

А бабы вообще хитрые: проникают в дом к мужику стройными — 55-60 кг, а потом толстеют, чтобы их нельзя было вытолкать из дома.

Пьяный, покачиваясь, никак не может попасть ключом в замочную скважину. Мимо проходит сосед и спрашивает:

- Помочь?

- Угу. Дом подержи!