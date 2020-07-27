Добрый вечер, я юморной диспетчер: анекдоты 27 июля

– Давай, просто посидим молча? Здесь так красиво, не хочу нарушать эту тишину...
– Тяните билет!
Разговаривают два ребенка:
- Все-таки эти родители - странные люди...
- Почему?
- Сначала они учат нас ходить и говорить, а потом хотят, чтоб мы сидели и молчали.
- Ну, вот кто придумал продавать сгущёнку в пакетах!?
- А что такое?
- Уже второе утро кофе с майонезом пью!
А бабы вообще хитрые: проникают в дом к мужику стройными — 55-60 кг, а потом толстеют, чтобы их нельзя было вытолкать из дома.
Пьяный, покачиваясь, никак не может попасть ключом в замочную скважину. Мимо проходит сосед и спрашивает:
- Помочь?
- Угу. Дом подержи!