Получил наш позитивчик - значит ты счастливчик: утренние анекдоты 28 июля

- Что делать - ума не приложу. Мой муж все время говорит о своей бывшей жене!
- Тебе повезло. Вот мой все время говорит о будущей.
- Пaпa, меня мaмa сегодня двa рaзa побилa!
- Когдa, сынок?
- Первый рaз - когдa я ей покaзaл дневник с двойкaми и плохими зaписями, a второй рaз, когдa онa узнaлa, что это - ее стaрый дневник!
- Дома срач. Купил робот-пылесос. Собрал, включил. Он сделал ознакомительный круг по квартире и бросился наутек...
Она вбежала в комнату со слезами:
- Мама, мамочка! Что это?
Мама улыбнулась:
- Вот теперь ты стала взрослой, девочка моя. Не бойся, это усы.
Она:
— Тебе пиво, получается, дороже, чем я?!
Он:
— Нет, мне пиво получается дешевле, чем ты