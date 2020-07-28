Уморительные анекдоты о любви к пиву, двойках в дневнике, роботе-пылесосе и усах у девочки, которые поднимут Вам настроение с самого утра.

- Что делать - ума не приложу. Мой муж все время говорит о своей бывшей жене!

- Тебе повезло. Вот мой все время говорит о будущей.

- Пaпa, меня мaмa сегодня двa рaзa побилa!

- Когдa, сынок?

- Первый рaз - когдa я ей покaзaл дневник с двойкaми и плохими зaписями, a второй рaз, когдa онa узнaлa, что это - ее стaрый дневник!

- Дома срач. Купил робот-пылесос. Собрал, включил. Он сделал ознакомительный круг по квартире и бросился наутек...

Она вбежала в комнату со слезами:

- Мама, мамочка! Что это?

Мама улыбнулась:

- Вот теперь ты стала взрослой, девочка моя. Не бойся, это усы.

Она:

— Тебе пиво, получается, дороже, чем я?!

Он:

— Нет, мне пиво получается дешевле, чем ты