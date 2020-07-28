Этот прикол оценил даже слон: анекдоты 28 июля

В тату салоне...
— Какую самую необычную татуировку вы сделали своим клиентам?
— Один мужчина попросил ему внизу живота набить рецепт борща.
Главный плюс жилья недалеко от кладбища — дома всегда есть печенье и конфеты.
— Не трогай ничего в холодильнике.
— Почему?
— А сам как думаешь?
— Это на новый год?
— Какой еще нахер новый год? Так, вали-ка ты вообще из морга, мешаешь работать.
Легко художника обидеть
Поэта мудаком назвать,
А вот боксера трудновато,
Боксеры просто молодцы.
Ты чего в синяках?
-Да так, бумеранг бросал...
-Так выкинь его!
-На, сам выкинь...