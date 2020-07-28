Этот прикол оценил даже слон: анекдоты 28 июля

Самая забавная подборка анекдотов о жизни возле кладбища, рецепте борща внизу живота и холодильнике в морге.

В тату салоне...

— Какую самую необычную татуировку вы сделали своим клиентам?

— Один мужчина попросил ему внизу живота набить рецепт борща.

Главный плюс жилья недалеко от кладбища — дома всегда есть печенье и конфеты.

— Не трогай ничего в холодильнике.

— Почему?

— А сам как думаешь?

— Это на новый год?

— Какой еще нахер новый год? Так, вали-ка ты вообще из морга, мешаешь работать.

Легко художника обидеть

Поэта мудаком назвать,

А вот боксера трудновато,

Боксеры просто молодцы.

Ты чего в синяках?

-Да так, бумеранг бросал...

-Так выкинь его!

-На, сам выкинь...