Если Вам грустно, мы пошутим искусно: вечерние анекдоты 28 июля

Свежая подборка вечерних анекдотов о чудовище под одеялом, птичке, которая держит небо и "Городе без наркотиков", которые рассмешат даже самых унылых.

На собеседовании у грузчика спросили:

— Почему вы уволились с предыдущего места работы?

Он ответил:

— Было тяжело!

Наркодилеры посчитали городскую акцию "Город без наркотиков!" криком о помощи и утроили поставки...

Птичка лежит на тропинке на спинке, клювик сжат, лапки напряжены, её спрашивают:

— Птичка, что ты делаешь?

— Небо держу!

— Но ты же такая маленькая, а небо такое большое!

— Д-делаю, что могу.

— Мама! . . Мамочка!

— Что, сынок?

— У меня под одеялом какое-то чудовище!

— Какую из ночного клуба привел, такая и лежит...

Страх — это когда трамвай, задевший Lamborghini, скрылся во дворах.