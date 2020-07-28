Если Вам грустно, мы пошутим искусно: вечерние анекдоты 28 июля

На собеседовании у грузчика спросили:
— Почему вы уволились с предыдущего места работы?
Он ответил:
— Было тяжело!
Наркодилеры посчитали городскую акцию "Город без наркотиков!" криком о помощи и утроили поставки...
Птичка лежит на тропинке на спинке, клювик сжат, лапки напряжены, её спрашивают:
— Птичка, что ты делаешь?
— Небо держу!
— Но ты же такая маленькая, а небо такое большое!
— Д-делаю, что могу.
— Мама! . . Мамочка!
— Что, сынок?
— У меня под одеялом какое-то чудовище!
— Какую из ночного клуба привел, такая и лежит...
Страх — это когда трамвай, задевший Lamborghini, скрылся во дворах.