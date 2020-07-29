Фабрика шуток-прибауток: утренние анекдоты 29 июля

Встретились две подруги:
— Дорогая, ты так потолстела!
— Это я еще похудела. Ты меня месяц назад не видела. Была, как ты!!
Доверие в мужской компании — это когда пьяные рыбаки на рыбалке ложатся спать в одну палатку и при этом снимают штаны.
Нет денег - нет друзей! Нет друзей - нет денег! Нет друзей и денег - нет проблем!
Во время игры в салочки современные детишки на фразу:
— А я в домике!
Отвечают:
— А я ипотека! - и выгоняют наглеца из домика пинком.
— Ты жене изменяешь?
— А кому же мне ещё изменять?