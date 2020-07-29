Фабрика шуток-прибауток: утренние анекдоты 29 июля

Начните свое утро позитивно и весело с нашими анекдотами о изменах жене, женской дружбе, ипотеке и мужском доверии.

Встретились две подруги:

— Дорогая, ты так потолстела!

— Это я еще похудела. Ты меня месяц назад не видела. Была, как ты!!

Доверие в мужской компании — это когда пьяные рыбаки на рыбалке ложатся спать в одну палатку и при этом снимают штаны.

Нет денег - нет друзей! Нет друзей - нет денег! Нет друзей и денег - нет проблем!

Во время игры в салочки современные детишки на фразу:

— А я в домике!

Отвечают:

— А я ипотека! - и выгоняют наглеца из домика пинком.

— Ты жене изменяешь?

— А кому же мне ещё изменять?