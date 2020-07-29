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Посмейтесь вместе с нами: забавные анекдоты 29 июля

Посмейтесь вместе с нами: забавные анекдоты 29 июля
Обновлено 11:31 Сегодня Телеграф
Самая смешная подборка забавных шуток о медицине, ученых, гороскопе и супружеской измене специально для поднятия настроения нашим читателям.

Ни в коем случаи при входе в магазин не разрешайте приставлять градусник к вашему лбу, чтобы измерить температуру.

Они стирают так память, как в фильме "Люди в черном".

Вот вчера я зашёл за хлебом и молоком, а вышел с двумя бутылками пива.

Чем меньше женщину мы любим, тем хуже борщ и жиже квас и дети как-то не похожи на нас.

Пришел один из пациентов к главврачу поликлиники и сказал:

– У вас очень хороший проктолог, прошу вынести ему благодарность!

Сидим ломаем голову. Дело в том, что проктолога в поликлинике нет. Пытаемся понять, кто из врачей сорвался…

Почему в боксе при нокдауне рефери считает до 10? Ведь на полу могут быть бактерии и они тоже могут напасть на упавшего боксёра уже через 5 секунд.. Непроядок.

Фабрика шуток-прибауток: утренние анекдоты 29 июля

– Вчера интересные надписи читал:”Здесь был Вася”, “Здесь был Коля”

– Обычные надписи, что в них интересного?

– Так я их внутри своего шкафа читал…

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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