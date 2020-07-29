Шутки-прибаутки: вечерние анекдоты 29 июля для хорошего настроения

Поднимите себе настроение с нашими анекдотами о супругах, рецепте, болельщиках и женщинах.

Решил поставить на будильник новую мелодию. Выбрал шум моря. Представил, как приятно будет просыпаться под плеск волн, громкость поставил на максимум. Утром оказалось, что шум моря там был только первые 10 секунд. Потом раздался страшный гудок парохода, от которого я упал сразу с двух сторон кровати, а кошка подпрыгнула, ударилась головой об гладильную доску, свалила утюг, который упал мне на ногу. Зато сон как рукой сняло.

Сыну 13,5 лет. Каникулы, что-то читает, спрашиваю — Ты из списка литературы на лето читаешь, или уже его потерял? — Да ты что?! Потерял... Как можно?!- с неподдельным возмущением в голосе отвечает ребенок — Я его сжег!

По одежде дачников можно определить, что было в моде 10 лет назад.

В этот раз в ночь на 1 января люди будут не столько встречать Новый год, сколько провожать старый, 2020-й…

Сообщение: «Дорогая, я с друзьями в бар. Если меня долго не будет, пусть сын поступает в медицинский».