Вместо чашечки кофе: самые смешные утренние анекдоты на 30 июля

Самая смешная подборка анекдотов о болезни, врачах, рост и маму, для того что Ваше утро было позитивным.

Уже полгода, как записался на фитнес, и никакого прогресса! Завтра схожу туда лично, узнаю, в чем дело.

— Девочки, на каком сроке вы почувствовали шевеление ребеночка?

— Когда он устроился на работу и стал жить отдельно.

Женщина, сидящая со мной рядом в самолете, беспрерывно болтает. Ей-богу, ни минуты покоя от нее. Я уже начал жалеть, что женился на ней.

Байкеры, они как яйца: либо крутые, либо всмятку.

Девочки! Хочу с парнем провести праздники где-то в теплой стране. Посоветуйте, пожалуйста, парня.