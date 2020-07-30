На грусть время не тратим, только на веселье: анекдоты на 30 июля

Самая смешная подборка анекдотов о подарках, здоровье, спорте и подкатах к девушке для хорошего настроения на весь день.

Мужчина закашлялся в автобусе. Весь автобус на него смотрит. Кондуктор:

— У вас коронавирус?

Мужчина:

— Да нет, вы что! У меня туберкулёз!

Кондуктор:

— Ну, слава Богу!

Подружился с девушкой, она решила меня познакомить с папой, который полковник милиции. И предупреждает меня: " Папа у меня строгий, бывший военный так что, ты повнимательней, хорошо? " отвечаю: "Хорошо" в душе улыбаюсь (дохрена я таких пап видал), приходим к ним домой, поздоровались, разуваюсь, тут папаня выдает: "Барсик, гости! " тут в коридоре появляется кот который тащит в зубах мне тапки... Вот тут то я понял что попал серьезно...

— Вот у меня случай в деревне был...

— Короче!

— Дочке три года.

А премия "мать года" уходит моей сестре, которая приучила ребенка, что в киндере шоколад — это для взрослых, а для детей только игрушка.

Купил мужик машину. Поставил ее возле подъезда, а чтоб не сперли, привязал к бамперу мастиффа. На утро встает – колес у машины нет. На лобовике записка: "Собаку не ругайте, она лаяла".