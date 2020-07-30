На грусть время не тратим, только на веселье: анекдоты на 30 июля

Мужчина закашлялся в автобусе. Весь автобус на него смотрит. Кондуктор:
— У вас коронавирус?
Мужчина:
— Да нет, вы что! У меня туберкулёз!
Кондуктор:
— Ну, слава Богу!
Подружился с девушкой, она решила меня познакомить с папой, который полковник милиции. И предупреждает меня: " Папа у меня строгий, бывший военный так что, ты повнимательней, хорошо? " отвечаю: "Хорошо" в душе улыбаюсь (дохрена я таких пап видал), приходим к ним домой, поздоровались, разуваюсь, тут папаня выдает: "Барсик, гости! " тут в коридоре появляется кот который тащит в зубах мне тапки... Вот тут то я понял что попал серьезно...
— Вот у меня случай в деревне был...
— Короче!
— Дочке три года.
А премия "мать года" уходит моей сестре, которая приучила ребенка, что в киндере шоколад — это для взрослых, а для детей только игрушка.
Купил мужик машину. Поставил ее возле подъезда, а чтоб не сперли, привязал к бамперу мастиффа. На утро встает – колес у машины нет. На лобовике записка: "Собаку не ругайте, она лаяла".