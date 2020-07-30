Впустите отличное настроение в свой дом: вечерние анекдоты 30 июля

Убойная доза позитива после тяжелого рабочего дня. Сегодня в программе: жители многоквартирного дома, кусочек Черного моря и опоздание на две минуты!

Мать велела малышу хорошенько вымыть лицо. Через минуту он кричит из ванной:

- Мама, а уши относятся к лицу или уже к затылку?

- Жора, подержите кулек с семечками, я покажу этому фраеру, как бушует кусочек Черного моря!

Через некоторое время:

- Жора, семечки оставьте себе - щелкать мне их нечем...

- Исаак, чем ты так расстроен?

- Я на две минуты опоздал на поезд!

- Подумаешь, две минуты. У тебя такой вид, как будто ты опоздал на два часа!

Слон танцует с комарихой. Слон:

- Ой, извините, кажется, я вам на ногу наступил. Ну, что вы молчите - обиделись?