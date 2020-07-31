Пятница-развратница: утренние анекдоты 31 июля

Подборка забавных анекдотов, которая заставит вас смеяться до слез в последний рабочий день. Сегодня про элементарный сушняк, пораженческое настроение и плутоватого делягу.

Представляете, мой отец узнал, что я курю...

- И что?

- Заставил скурить меня целую пачку сигарет.

- Скурил? Все нормально?

- Да, нормально. Сейчас жду, когда он узнает, что я пью.

Трудно понять, что хочет женщина, когда она молчит. А вот когда женщина говорит, то понять ее ничуть не легче.

Тогда:

- Зачем мне изучать все эти науки: биологию, химию, физику? Они бесполезны, я никогда не буду ими пользоваться. Я не буду ученым.

Сейчас:

- 5G вызывает рак. Вакцины зло и причина аутизма. Не ешь таблетки - это химия, пей гомеопатию. Астрология - это наука. Земля плоская, я видел это на Ютьюбе.

Дети, посчитайте, сколько радужных бегемотов летит по небу и вы поймете, сколько соли Маша насыпала вам в еду!