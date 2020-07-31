Пятница-развратница: утренние анекдоты 31 июля

Представляете, мой отец узнал, что я курю...
- И что?
- Заставил скурить меня целую пачку сигарет.
- Скурил? Все нормально?
- Да, нормально. Сейчас жду, когда он узнает, что я пью.
Трудно понять, что хочет женщина, когда она молчит. А вот когда женщина говорит, то понять ее ничуть не легче.
Тогда:
- Зачем мне изучать все эти науки: биологию, химию, физику? Они бесполезны, я никогда не буду ими пользоваться. Я не буду ученым.
Сейчас:
- 5G вызывает рак. Вакцины зло и причина аутизма. Не ешь таблетки - это химия, пей гомеопатию. Астрология - это наука. Земля плоская, я видел это на Ютьюбе.
Дети, посчитайте, сколько радужных бегемотов летит по небу и вы поймете, сколько соли Маша насыпала вам в еду!