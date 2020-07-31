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Пятница, 31.07.2020
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Пятница-развратница: утренние анекдоты 31 июля

Пятница-развратница: утренние анекдоты 31 июля
Обновлено 06:54 Сегодня Телеграф
Подборка забавных анекдотов, которая заставит вас смеяться до слез в последний рабочий день. Сегодня про элементарный сушняк, пораженческое настроение и плутоватого делягу.

Представляете, мой отец узнал, что я курю...

- И что?

- Заставил скурить меня целую пачку сигарет.

- Скурил? Все нормально?

- Да, нормально. Сейчас жду, когда он узнает, что я пью.

Трудно понять, что хочет женщина, когда она молчит. А вот когда женщина говорит, то понять ее ничуть не легче.

Тогда:

- Зачем мне изучать все эти науки: биологию, химию, физику? Они бесполезны, я никогда не буду ими пользоваться. Я не буду ученым.

Сейчас:

- 5G вызывает рак. Вакцины зло и причина аутизма. Не ешь таблетки - это химия, пей гомеопатию. Астрология - это наука. Земля плоская, я видел это на Ютьюбе.

Впустите отличное настроение в свой дом: вечерние анекдоты 30 июля

Дети, посчитайте, сколько радужных бегемотов летит по небу и вы поймете, сколько соли Маша насыпала вам в еду!

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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