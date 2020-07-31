Летний лучик позитива: веселые анекдоты 31 июля

Спасибо тебе, коронавирус. Благодаря тебе мы поняли, что лучше сидеть на работе с мудаками-коллегами, чем дома с любимой женой.
- А как ваш прибор так быстро определяет наличие вируса и со стопроцентной точностью?
- Да очень просто. Прибор сам вводит вирус, а потом его мгновенно определяет.
- Но это же нечестно.
- Да, нечестно. Зато прибыльно.
У нас в детском саду у всех на шкафчиках были разные рисунки, чтобы мы могли отличать свой шкафчик от чужого. На моем были нарисованы грибы. Похоже, именно это и определило мою дальнейшую судьбу...
Раньше жизнь была цветная, а кино - черно-белое, а сегодня жизнь - черно-белая, а кино - цветное.