Летний лучик позитива: веселые анекдоты 31 июля

Курьезная подборка прикольных анекдотов для поднятия вашего настроения, в которых о сторожевой собаке, коронавирус и пятницу-развратницу.

Спасибо тебе, коронавирус. Благодаря тебе мы поняли, что лучше сидеть на работе с мудаками-коллегами, чем дома с любимой женой.

- А как ваш прибор так быстро определяет наличие вируса и со стопроцентной точностью?

- Да очень просто. Прибор сам вводит вирус, а потом его мгновенно определяет.

- Но это же нечестно.

- Да, нечестно. Зато прибыльно.

У нас в детском саду у всех на шкафчиках были разные рисунки, чтобы мы могли отличать свой шкафчик от чужого. На моем были нарисованы грибы. Похоже, именно это и определило мою дальнейшую судьбу...

Раньше жизнь была цветная, а кино - черно-белое, а сегодня жизнь - черно-белая, а кино - цветное.