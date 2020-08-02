Пусть это воскресенье запомнится надолго: забавные анекдоты на вечер 2 августа

Закончи свой день с нашими смешными анекдотами о супружеской ссоре, наркотиках, мобильных телефонах и энергетических вампирах.

У меня есть шутка о том, как живут дети антипрививочников, но она слишком короткая.

На столе у бухгалтера должно лежать столько бумажек, сколько он может съесть за один раз.

Хозяйке на заметку: успокаивая парня после неудавшегося секса, лучше не использовать такие выражения как "на худой конец" и "мягко говоря".

Выборы это как меню в столовой - выбор есть, но только из того, что заранее приготовили.

- Фима, и где ты познакомился с такой девушкой?

- Как где? На Дерибасовской, под фонарем!

- И шо, фонарь тогда не работал?