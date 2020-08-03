Вступаем в новую неделю с позитивным настроением: утренние анекдоты 3 августа

Борьба с эпидемией показала, что коронавирус побеждают не там, где хорошо лечат, а там, где правильно считают.
За халатное отношении к работе был уволен директор халатного завода.
Гладильные доски - это сноуборды, предавшие свою мечту, и нашедшие "нормальную" работу.
Если просмотреть мой день задом наперёд, то можно увидеть, как я плотно завтракаю и вовремя ложусь спать.
Воскресное утро. Выходят на балкон 2 одесситки.
— Сарочка, ты шо, заболела?
— Да с чего ты взяла?
— Отчего к тебе каждое утро приходит доктор?
— Ну и шо? А если к тебе каждое утро приходит майор, так шо, война началась?