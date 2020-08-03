Вступаем в новую неделю с позитивным настроением: утренние анекдоты 3 августа

Забавные анекдоты о мяснике, лени, старении и пицце для отличного начала недели.

Борьба с эпидемией показала, что коронавирус побеждают не там, где хорошо лечат, а там, где правильно считают.

За халатное отношении к работе был уволен директор халатного завода.

Гладильные доски - это сноуборды, предавшие свою мечту, и нашедшие "нормальную" работу.

Если просмотреть мой день задом наперёд, то можно увидеть, как я плотно завтракаю и вовремя ложусь спать.

Воскресное утро. Выходят на балкон 2 одесситки.

— Сарочка, ты шо, заболела?

— Да с чего ты взяла?

— Отчего к тебе каждое утро приходит доктор?

— Ну и шо? А если к тебе каждое утро приходит майор, так шо, война началась?