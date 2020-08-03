Поделись улыбкою своей: забавная подборка анекдотов на 3 августа

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Когда девушка лайкает рецепт блюда - это вовсе не значит, что она будет готовить его. Это значит, что она бы сейчас сожрала его с удовольствием.

— Доброе утро, Олег. Как дела с проектом?

— У меня для вас две новости...

— Начните с хорошей.

— С чего вы взяли, что есть хорошая?

— Жена требует, чтобы я бросил пить.

— Придется бросить.

— Согласен! Хотя она прикольная, буду по ней скучать.

— Доктор, у меня нос заложен.

— Я вас умоляю! У меня квартира, машина и дача заложена, а вы тут со своими соплями!

— Я затрудняюсь поставить вам диагноз... Наверное, это алкоголизм.

— Хорошо, доктор, я приду когда вы будете трезвым.