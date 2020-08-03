Поделись улыбкою своей: забавная подборка анекдотов на 3 августа

Когда девушка лайкает рецепт блюда - это вовсе не значит, что она будет готовить его. Это значит, что она бы сейчас сожрала его с удовольствием.
— Доброе утро, Олег. Как дела с проектом?
— У меня для вас две новости...
— Начните с хорошей.
— С чего вы взяли, что есть хорошая?
— Жена требует, чтобы я бросил пить.
— Придется бросить.
— Согласен! Хотя она прикольная, буду по ней скучать.
— Доктор, у меня нос заложен.
— Я вас умоляю! У меня квартира, машина и дача заложена, а вы тут со своими соплями!
— Я затрудняюсь поставить вам диагноз... Наверное, это алкоголизм.
— Хорошо, доктор, я приду когда вы будете трезвым.