Хохотали все: уморительные вечерние анекдоты 3 августа

Брюнетка жалуется подруге:
- У меня такой богатый внутренний мир, а денег нет, лучше бы наоборот!
Дети разговаривают:
- Меня в капусте нашли!
- А меня в магазине купили!
- А мой папа сам все делает!
Мужик приходит к гадалке. Та смотрит на его ладонь:
- Какой ужас! Ваша жена умрет через два дня!
- Да это-то я и без вас знаю. Главное - меня-то поймают?
Никак не пойму, где подвох: 40-литровая бочка с водой - неподъёмная тяжесть.
А девушка 50 кг - так, пушинка...
Дядя сказал, что мое поколение, пользуясь гуглом, видит только ту информацию, которую гугл хочет нам показывать. А потом включил новости.