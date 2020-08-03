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Хохотали все: уморительные вечерние анекдоты 3 августа

Хохотали все: уморительные вечерние анекдоты 3 августа
Обновлено 18:26 Сегодня Телеграф
Самая забавная подборка вечерних анекдотов о молодом поколении, неподъемной тяжести и богатом внутреннем мире.

Брюнетка жалуется подруге:

- У меня такой богатый внутренний мир, а денег нет, лучше бы наоборот!

Анекдот

Дети разговаривают:

- Меня в капусте нашли!

- А меня в магазине купили!

- А мой папа сам все делает!

Анекдот 2

Мужик приходит к гадалке. Та смотрит на его ладонь:

- Какой ужас! Ваша жена умрет через два дня!

- Да это-то я и без вас знаю. Главное - меня-то поймают?

Анекдот 3

Никак не пойму, где подвох: 40-литровая бочка с водой - неподъёмная тяжесть.

А девушка 50 кг - так, пушинка...

Анекдот 4

Дядя сказал, что мое поколение, пользуясь гуглом, видит только ту информацию, которую гугл хочет нам показывать. А потом включил новости.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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