Не оставьте грусти шансов: утренние анекдоты 4 июля

Смешные анекдоты об агрегатном состоянии пельменей, бессмертных рабочих и наркомане, которые поднимут Вам настроение с самого утра.

В трамвае пожилая женщина обращается к нарику:

— Милок, закрой окошко, холодно на улице.

Нарик смотрит на нее и отвечает:

— Бабка, ну ты даешь, думаешь я окно закрою и на улице потеплеет?

На постоянную работу требуются бессмертные рабочие.

Не связывайтесь с человеком, который использует в сообщениях букву "Ё". Это страшный человек. Если ему не лень тянуться до "Ё", он и до вас дотянется!

- Мальчик, давно идёт дождь?

- Не знаю, мне только шесть лет...

Макароны с котлетами – это просто другое агрегатное состояние пельменей.