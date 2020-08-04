Не оставьте грусти шансов: утренние анекдоты 4 июля

В трамвае пожилая женщина обращается к нарику:
— Милок, закрой окошко, холодно на улице.
Нарик смотрит на нее и отвечает:
— Бабка, ну ты даешь, думаешь я окно закрою и на улице потеплеет?
На постоянную работу требуются бессмертные рабочие.
Не связывайтесь с человеком, который использует в сообщениях букву "Ё". Это страшный человек. Если ему не лень тянуться до "Ё", он и до вас дотянется!
- Мальчик, давно идёт дождь?
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Макароны с котлетами – это просто другое агрегатное состояние пельменей.