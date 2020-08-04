Только позитив и отличное настроение: анекдоты 4 августа

Прикольные анекдоты для наших любимых юмористов, в которых: про мотоциклы, смене пола, офисе и работе.

Пока моя девушка спала, я встал и приготовил ей завтрак. Потом проголодался, съел его и лег обратно в постель. Как жаль, что она не узнает, какой я идеальный мужчина.

Девушка поняла, что надо худеть, когда провалилась в открытый люк и – не провалилась.

Некоторые с удовольствием вспоминают ошибки молодости… Некоторым за них стыдно… А некоторые с ними спят на одной кровати всю жизнь.

Пандемия показала, что грипп можно не только не лечить, но и рубить при этом приличные бабки.

Когда сидишь на диете, худеешь, главный дьявол–соблазнитель – это кот. Его хитрая морда так и говорит – да плюнь ты на все это, пойдем, пожрем…