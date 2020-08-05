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Улыбнись на все 32: утренние анекдоты 5 августа

Улыбнись на все 32: утренние анекдоты 5 августа
Обновлено 04:45 Сегодня Телеграф
Забавные анекдоты на утро об адвокате, запое. медицине и кабачках для поднятия настроения и улучшения дня на все 100%.

Синоптики предупредили, что сегодня жёлтый уровень опасности. Саня знал, как сделать жёлтый зелёным, поэтому вышел на улицу синеньким.

Если на сольный концерт пришло мало людей, то это малосольный концерт.

— Согласно исследованиям, пары, которые регулярно употребляют вместе алкоголь, реже ссорятся, а их отношения крепче.

— Милая, но не каждый же день!

— Не мешай мне бороться за наше счастье.

До вчерашнего дня представить себе не мог, что у меня будет «Порше». А вчера — взял и представил.

Смех - лучший антистресс: вечерние анекдоты на 4 августа

Газманинг - это вид психологического насилия, когда забираешь все ясные дни у жертвы, и, злорадствуя, оставляешь их себе.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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