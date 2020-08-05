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Улыбка и смех спасет нас всех: анекдоты 5 августа

Улыбка и смех спасет нас всех: анекдоты 5 августа
Обновлено 10:49 Сегодня Телеграф
Крутая подборка анекдотов о матери жены, коте-спасителе и недопитой бутылке, которые сделают Ваш день!

Если мама говорит, что ты много кушаешь, мало двигаешься и долго спишь, значит это не твоя, а её мама.

Анекдот

Однажды мой кот спас мне жизнь - я как-то с похмелья проснулся рядом с его поилкой.

Анекдот 2

Жена жалуется мужу на поведение их сына:

— Он стал просто невыносим. Слушает только советы разных идиотов. Поговори с ним, прошу тебя.

Анекдот 3

Недопитая бутылка подобна высшему образованию - когда-нибудь потом обязательно пригодится!

Анекдот 4

Мама пишу смс сыну: "Сынок, срочно нужно твое селфи". Очень удивился, но прислал. Тут же ответ: "Шапка где?"

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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