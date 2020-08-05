Если ты не прихотлив, лови этот позитив: вечерние анекдоты 5 августа

Подборка анекдотов о перестановке мебели, загадочной женщине и целях на будущее для отличного завершения рабочего дня.

Сравните две фразы: "все выпили" и "все выпили". Всего-то две точки, а какой трагичный поворот сюжета!

- В женщине должна быть загадка.

-Ты хочешь сказать, во мне нет загадок?

- Одна загадка, понимаешь, а не сборник шарад!

Подруга – подруге:

- Смотрю, ты мебель переставила. По фэн-шуй, наверное?

- Да нет, по пьяни...

- Водка быстро заканчивается , а вот с закуской проблем никогда не было.

- Ещё бы, ведь ты можешь обыкновенное яблоко разрезать на 64 части.

- Слушай, нам уже по 30 лет. Стоит задуматься о будущем, ведь есть цели, которые потом будет очень сложно достичь!

- Предлагаешь минералку на утро сразу купить?

- Да!