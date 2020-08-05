Если ты не прихотлив, лови этот позитив: вечерние анекдоты 5 августа

Сравните две фразы: "все выпили" и "все выпили". Всего-то две точки, а какой трагичный поворот сюжета!
- В женщине должна быть загадка.
-Ты хочешь сказать, во мне нет загадок?
- Одна загадка, понимаешь, а не сборник шарад!
Подруга – подруге:
- Смотрю, ты мебель переставила. По фэн-шуй, наверное?
- Да нет, по пьяни...
- Водка быстро заканчивается , а вот с закуской проблем никогда не было.
- Ещё бы, ведь ты можешь обыкновенное яблоко разрезать на 64 части.
- Слушай, нам уже по 30 лет. Стоит задуматься о будущем, ведь есть цели, которые потом будет очень сложно достичь!
- Предлагаешь минералку на утро сразу купить?
- Да!