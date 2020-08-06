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Веселая шуточка, доброе утречко: смешные анекдоты 6 июля

Веселая шуточка, доброе утречко: смешные анекдоты 6 июля
Обновлено 04:46 Сегодня Телеграф
Начните свой день с нашими смешными анекдотами о везении, легких бабках и самом хорошем утре.

Самое хорошее утро – встал, умылся, выпил кофе и… остался дома.

Анекдот

— Ты везучий?

— Еще какой! Однажды после обыска я нашел у себя нapкотики, которые мне подкинули менты.

А они не нашли!

Анекдот 2

Общаются две подруги:

– Иду по улице, вижу 100 баксов лежат. Думаю – нашла. Нагнулась, чувствую – зарабатываю…

Анекдот 3

– Как называют общество старых анорексичек ?

– Легкие бабки

Анекдот 4

Если ты не прихотлив, лови этот позитив: вечерние анекдоты 5 августа

— Какой кот ходит на двух лапах?

— Не знаю.

— Гарфилд. Какая мышь ходит на двух лапах?

— Не знаю.

— Микки Маус. Какая утка ходит на двух лапах?

— Доналд Дак?

— Любая, идиот!

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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