Веселая шуточка, доброе утречко: смешные анекдоты 6 июля

Начните свой день с нашими смешными анекдотами о везении, легких бабках и самом хорошем утре.

Самое хорошее утро – встал, умылся, выпил кофе и… остался дома.

— Ты везучий?

— Еще какой! Однажды после обыска я нашел у себя нapкотики, которые мне подкинули менты.

А они не нашли!

Общаются две подруги:

– Иду по улице, вижу 100 баксов лежат. Думаю – нашла. Нагнулась, чувствую – зарабатываю…

– Как называют общество старых анорексичек ?

– Легкие бабки

— Какой кот ходит на двух лапах?

— Не знаю.

— Гарфилд. Какая мышь ходит на двух лапах?

— Не знаю.

— Микки Маус. Какая утка ходит на двух лапах?

— Доналд Дак?

— Любая, идиот!