Веселая шуточка, доброе утречко: смешные анекдоты 6 июля

Самое хорошее утро – встал, умылся, выпил кофе и… остался дома.
— Ты везучий?
— Еще какой! Однажды после обыска я нашел у себя нapкотики, которые мне подкинули менты.
А они не нашли!
Общаются две подруги:
– Иду по улице, вижу 100 баксов лежат. Думаю – нашла. Нагнулась, чувствую – зарабатываю…
– Как называют общество старых анорексичек ?
– Легкие бабки
— Какой кот ходит на двух лапах?
— Не знаю.
— Гарфилд. Какая мышь ходит на двух лапах?
— Не знаю.
— Микки Маус. Какая утка ходит на двух лапах?
— Доналд Дак?
— Любая, идиот!