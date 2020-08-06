От улыбки станет всем светлей: смешные анекдоты 6 августа

В суде началось рассмотрение дела по существу. Существо заявило, что оно невиновно.
- Шеф, мне тут в голову пришла очередная глупость...
- Невероятно! Так ты их ещё и в очередях содержишь?!
За время самоизоляции мать пятерых детей школьного возраста поняла, что сдавать на шторы в школе всё же стоит своих денег.
Одежда должна подчёркивать достоинства фигуры и скрывать недостатки зарплаты.
— Сегодня сделала макияж, маникюр, педикюр, стрижку, купила новое платьице, сумочку и туфельки...
— Романтическое свидание?
— Не, на новую аватарку в Твиттере.