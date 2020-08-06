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Четверг, 06.08.2020
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От улыбки станет всем светлей: смешные анекдоты 6 августа

От улыбки станет всем светлей: смешные анекдоты 6 августа
Обновлено 11:39 Сегодня Телеграф
Начните день с нашими уморительными шуточками о женской памяти, девушке Лене, ленивых людях и мошенниках.

В суде началось рассмотрение дела по существу. Существо заявило, что оно невиновно.

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За время самоизоляции мать пятерых детей школьного возраста поняла, что сдавать на шторы в школе всё же стоит своих денег.

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Веселая шуточка, доброе утречко: смешные анекдоты 6 июля

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— Не, на новую аватарку в Твиттере.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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