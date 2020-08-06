От улыбки станет всем светлей: смешные анекдоты 6 августа

Начните день с нашими уморительными шуточками о женской памяти, девушке Лене, ленивых людях и мошенниках.

В суде началось рассмотрение дела по существу. Существо заявило, что оно невиновно.

- Шеф, мне тут в голову пришла очередная глупость...

- Невероятно! Так ты их ещё и в очередях содержишь?!

За время самоизоляции мать пятерых детей школьного возраста поняла, что сдавать на шторы в школе всё же стоит своих денег.

Одежда должна подчёркивать достоинства фигуры и скрывать недостатки зарплаты.

— Сегодня сделала макияж, маникюр, педикюр, стрижку, купила новое платьице, сумочку и туфельки...

— Романтическое свидание?

— Не, на новую аватарку в Твиттере.