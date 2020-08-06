Удели минутку для шутки: вечерние анекдоты 6 августа

– Есть две новости, одна хорошая, вторая не очень. С какой начать?
– С хорошей.
– К нам едут две телки.
– А какая не очень?
– Обе не очень.
Несколько миллионов лет назад рыба решила отрастить себе ноги, а мне теперь мучаться и ходить на работу.
У некоторых отпуск и работа отличаются только тем, с какого компьютера они сидят в Интернете.
Смертельный номер: факир садится голым задом на доску, утыканную острейшими гвоздями. Зритель:
– Скажите, а вам не больно?
Факир:
– Да, в общем, нет. Больно только в первый раз. А потом – главное в дырки попадать.
Малыш смотрит, как отец выбирает консервы в магазине и спрашивает:
— Папа, это что за банка?
— Язык в собственном соку!
— В слюнях что ли?