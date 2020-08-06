Удели минутку для шутки: вечерние анекдоты 6 августа

Забавные анекдоты о пицце, родителях, стартапах и алкогольной зависимости для отличного завершения дня.

– Есть две новости, одна хорошая, вторая не очень. С какой начать?

– С хорошей.

– К нам едут две телки.

– А какая не очень?

– Обе не очень.

Несколько миллионов лет назад рыба решила отрастить себе ноги, а мне теперь мучаться и ходить на работу.

У некоторых отпуск и работа отличаются только тем, с какого компьютера они сидят в Интернете.

Смертельный номер: факир садится голым задом на доску, утыканную острейшими гвоздями. Зритель:

– Скажите, а вам не больно?

Факир:

– Да, в общем, нет. Больно только в первый раз. А потом – главное в дырки попадать.

Малыш смотрит, как отец выбирает консервы в магазине и спрашивает:

— Папа, это что за банка?

— Язык в собственном соку!

— В слюнях что ли?