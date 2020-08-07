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Начинаем пятницу с отменного настроения: утренние анекдоты 7 августа

Начинаем пятницу с отменного настроения: утренние анекдоты 7 августа
Обновлено 07:20 Сегодня Телеграф
Очередная подборка самых смешных шуток о чае, тварях, тренажерном зале и геометрии.

Задача. Маша принесла домой из школы двойку, а Лена двойню. Вопрос? Кто из девочек прогуливал уроки с удовольствием?

Я не пью и не курю уже 4 дня, а также делаю третий день зарядку по утрам! Подскажите, когда можно начать всем говорить, что я веду здоровый образ жизни и устраивать тренинги?

Два часа собирал все улики: просматривал чеки, окурки, звонки, сообщения, которые хоть как-то могли указать мне, как я вчера добрался домой.

С тех пор, как я выучил азбуку Морзе… не могу уснуть под дождь… Например, вчера я услышал… что дождь позвал меня выпить… Причём трижды и по имени…

Удели минутку для шутки: вечерние анекдоты 6 августа

– Твоя лень погубит тебя!

– Я тебя умоляю, моя лень настолько ленива что ей будет просто лень, что либо со мной делать.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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