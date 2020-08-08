В приоритете только позитив: утренние анекдоты 8 августа

Свежая вечерняя подборка анекдотов про зоофилию, паранджу и источник постоянного дохода.

Зоофилия имеет свою долгую и славную историю, иначе откуда могли появиться кентавры, сатиры или русалки. Ведь не можем же мы обьяснить это просто любовью к животным.

Не можете купить медицинские маски? Купите паранджу! Она защитит вас от вирусов и скроет приобретенные в самоизоляции недостатки фигуры.

Леночка задумалась, вздохнула и на вопрос анкеты "Источник постоянного дохода" вписала "муж".

Чтобы хоть как-то возбудить мужа, жена охранника наколола на себе суперкроссворд.

Старый друг лучше новых двух, но свежие подруги молоды-упруги.