Этот прикол тоску поборол: уморительные анекдоты 8 августа

Желая закончить затянувшийся спор, муж говорит жене:
- Дорогая, давай не будем ссориться, а обсудим все спокойно...
- Нет! Каждый раз, когда мы что-то спокойно обсуждаем, ты оказываешься прав!
- Сколько человек здесь работает?
- С бригадиром - десять.
- А без бригадира?
- Вообще никто не работает.
Дочери 5 лет. Приходит из сада расстроенная. Первое занятие по чтению. У ребёнка не получается.
— Дура, я дура! — почти рыдает моё чадо, стоя перед зеркалом.
Потом вдруг затихает, задумывается... и уже совершенно спокойно говорит:
— Но красивая.
- Привет! Какая классная кофточка!
- Представляешь, а у меня под ней совсем ничего нет!
- Да не волнуйся ты, вырастут!
Дачник, застукав соседского мальчишку на яблоне в своем участке, грозит ему:
- Вот я поговорю с твоим отцом!
Мальчишка переводит взгляд вверх и говорит:
- Папа, тут дядя Ваня с тобой поговорить хочет