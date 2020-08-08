Этот прикол тоску поборол: уморительные анекдоты 8 августа

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Суббота, 08.08.2020
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Обновлено 11:00 Сегодня Телеграф
Забавные анекдоты о нежелании жениться, занятиях любовью с роботами и самой эффективной диете, которые сделают Ваш день!

Желая закончить затянувшийся спор, муж говорит жене:

- Дорогая, давай не будем ссориться, а обсудим все спокойно...

- Нет! Каждый раз, когда мы что-то спокойно обсуждаем, ты оказываешься прав!

Анекдот

- Сколько человек здесь работает?

- С бригадиром - десять.

- А без бригадира?

- Вообще никто не работает.

Анекдот 2

Дочери 5 лет. Приходит из сада расстроенная. Первое занятие по чтению. У ребёнка не получается.

— Дура, я дура! — почти рыдает моё чадо, стоя перед зеркалом.

Потом вдруг затихает, задумывается... и уже совершенно спокойно говорит:

— Но красивая.

Анекдот 3

- Привет! Какая классная кофточка!

- Представляешь, а у меня под ней совсем ничего нет!

- Да не волнуйся ты, вырастут!

Анекдот 4

Дачник, застукав соседского мальчишку на яблоне в своем участке, грозит ему:

- Вот я поговорю с твоим отцом!

Мальчишка переводит взгляд вверх и говорит:

- Папа, тут дядя Ваня с тобой поговорить хочет

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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