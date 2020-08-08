Вечер субботы потрать на анекдоты: смешные шуточки 8 августа

Шуточки о красивой жене, историческом романе и голубеньких таблетках, которые скрасят конец Вашего выходного!

- Дорогой, что тебе приготовить на ужин?

- Устриц в нормандском соусе.

- Ну, пельмени, так пельмени...

Жизнь в доме шла спокойно, пока жена не заметила, что наша соседка моет лестничную клетку моими трусами.

- Деда, а что ты читаешь?

- Исторический роман.

- Деда, но ведь это эротический журнал.

- Для тебя, внучек, эротический, а для меня уже исторический…

— Tы, в пятницу вечером во сколько освободишься?

— В пятницу вечером я освобожусь в понедельник утром.

— Папа я потерял свои таблетки! Голубенькие, ты их не видел?

— У нас есть проблема и похуже, сынок...

— Какая?

— НА КУХНЕ ДРАКОН!!!