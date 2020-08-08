Вечер субботы потрать на анекдоты: смешные шуточки 8 августа

- Дорогой, что тебе приготовить на ужин?
- Устриц в нормандском соусе.
- Ну, пельмени, так пельмени...
Жизнь в доме шла спокойно, пока жена не заметила, что наша соседка моет лестничную клетку моими трусами.
- Деда, а что ты читаешь?
- Исторический роман.
- Деда, но ведь это эротический журнал.
- Для тебя, внучек, эротический, а для меня уже исторический…
— Tы, в пятницу вечером во сколько освободишься?
— В пятницу вечером я освобожусь в понедельник утром.
— Папа я потерял свои таблетки! Голубенькие, ты их не видел?
— У нас есть проблема и похуже, сынок...
— Какая?
— НА КУХНЕ ДРАКОН!!!