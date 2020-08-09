Ураган юмора и ты уже не угрюмая: утренние анекдоты 9 августа

— Принцесса моя, может я к тебе заскочу сегодня?
— У меня дракон в башне.
— Чего?
— Мама дома!!!
- Коллега, а вы специалист в какой области медицины?
- Я проктолог.
- А я гинеколог.
- Соседи, значит...
- Милый, мне идет ямочка на подбородке?
- На каком именно, дорогая?
Мужа спросили:
— У вас гражданская жена…?
Тот отвечает:
— Нет, Великая Отечественная!
Идём с дочкой.
Она говорит: "Насте - 3 года, а мне уже 4, ха-ха-ха!"
Я отвечаю: "А мне 28 лет, ха-ха-ха!"
На что дочь говорит: "28 лет, мамочка, - это уже ой-ой-ой, а не ха-ха-ха!".