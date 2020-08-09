Ураган юмора и ты уже не угрюмая: утренние анекдоты 9 августа

Начните свое утро с нашими смешными анекдотами о драконе в башне, соседстве проктолога и гинеколога и ямочке на втором подбородке.

— Принцесса моя, может я к тебе заскочу сегодня?

— У меня дракон в башне.

— Чего?

— Мама дома!!!

- Коллега, а вы специалист в какой области медицины?

- Я проктолог.

- А я гинеколог.

- Соседи, значит...

- Милый, мне идет ямочка на подбородке?

- На каком именно, дорогая?

Мужа спросили:

— У вас гражданская жена…?

Тот отвечает:

— Нет, Великая Отечественная!

Идём с дочкой.

Она говорит: "Насте - 3 года, а мне уже 4, ха-ха-ха!"

Я отвечаю: "А мне 28 лет, ха-ха-ха!"

На что дочь говорит: "28 лет, мамочка, - это уже ой-ой-ой, а не ха-ха-ха!".