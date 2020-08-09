Продолжаем веселиться в этот день: анекдоты 9 августа

С нашей подборкой отборных шуток день точно удастся! Сегодня в программе: про жевательные мышцы, добро с кулаками и реаниматолога.

- Посмотри на меня! Ничего не замечаешь?

- Ну, харя вроде шире стала!

- Ты что? Я специальный комплекс упражнений делаю!

- Видимо, комплекс на развитие жевательных мышц...

Муж на час - отличная работа. Забиваешь гвоздь в стену, думаешь: тварь, всю жизнь мне испортила, уйду от нее! И уходишь, а тебе еще и платят за это.

- От судьбы не уйдешь, все мы там будем. Бог дал, Бог взял...

- Простите, а вы точно реаниматолог?

Бабка с дедом любили играть в прятки. Утром бабка прятала самогон и если дед его находил, то вечером пряталась бабка.

Однажды тамаду остановили гаишники и выписали штраф за обгон, за не пристегнутый ремень, за тонировку, за здоровье, за родителей, за любовь и на посошок...