Скачать
Воскресенье, 09.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине снова свыше тысячи новых случаев COVID-19 (Карта)
В Украине снова свыше тысячи новых случаев COVID-19 (Карта)
Взрыв в Бейруте: в списке погибших - украинец
Взрыв в Бейруте: в списке погибших - украинец
Льюис нокаутировал Олейника (Видео)
Льюис нокаутировал Олейника (Видео)
9 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
9 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Продолжаем веселиться в этот день: анекдоты 9 августа

Продолжаем веселиться в этот день: анекдоты 9 августа
Обновлено 11:04 Сегодня Телеграф
С нашей подборкой отборных шуток день точно удастся! Сегодня в программе: про жевательные мышцы, добро с кулаками и реаниматолога.

- Посмотри на меня! Ничего не замечаешь?

- Ну, харя вроде шире стала!

- Ты что? Я специальный комплекс упражнений делаю!

- Видимо, комплекс на развитие жевательных мышц...

Муж на час - отличная работа. Забиваешь гвоздь в стену, думаешь: тварь, всю жизнь мне испортила, уйду от нее! И уходишь, а тебе еще и платят за это.

- От судьбы не уйдешь, все мы там будем. Бог дал, Бог взял...

- Простите, а вы точно реаниматолог?

Бабка с дедом любили играть в прятки. Утром бабка прятала самогон и если дед его находил, то вечером пряталась бабка.

Ураган юмора и ты уже не угрюмая: утренние анекдоты 9 августа

Однажды тамаду остановили гаишники и выписали штраф за обгон, за не пристегнутый ремень, за тонировку, за здоровье, за родителей, за любовь и на посошок...

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Канаде обрушился в океан последний нетронутый ледник
02 Самый большой в Млечном Пути: астрономы обнаружили огромный ударный кратер
03 "Желаем ему мурлыкающего выхода на пенсию": Главный мышелов британского МИД покидает свой пост
04 Льюис нокаутировал Олейника (Видео)
05 Похолодание уже близко: чего ждать от погоды в ближайшие дни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19 забрал жизни почти трех четвертых миллиона человек
COVID-19 забрал жизни почти трех четвертых миллиона человек
В Украине - чрезвычайный уровень пожарной опасности
В Украине - чрезвычайный уровень пожарной опасности
Похолодание уже близко: чего ждать от погоды в ближайшие дни
Похолодание уже близко: чего ждать от погоды в ближайшие дни
День строителя 2020: красивые поздравления и открытки
День строителя 2020: красивые поздравления и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь