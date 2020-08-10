Беспредельный юмор с самого утра: веселые анекдоты 10 августа

Свежая подборка забавных анекдотов, которые подарят вам шикарное настроение на целый день. Сегодня о лягушке-царевне, цене на лбу и фехтовании в эпоху коронавируса.

"Целуется он так себе", - решила лягушка и не стала превращаться в царевну.

Продавец в магазине пытался остановить вора, ударив его степлером для ценников по голове. Теперь полиция ищет человека с ценой на лбу.

Оптимист изобрел колесо, а пессимист - запасное колесо.

Необычайно высоких успехов достигли ученые в деле продолжительности жизни. Теперь вы будете умирать не только мучительно, но и долго.

Бог сумел сотворить мир всего за 6 дней только потому, что ему не нужно было решать проблемы совместимости с предыдущей версией.