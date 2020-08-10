Беспредельный юмор с самого утра: веселые анекдоты 10 августа

"Целуется он так себе", - решила лягушка и не стала превращаться в царевну.
Продавец в магазине пытался остановить вора, ударив его степлером для ценников по голове. Теперь полиция ищет человека с ценой на лбу.
Оптимист изобрел колесо, а пессимист - запасное колесо.
Необычайно высоких успехов достигли ученые в деле продолжительности жизни. Теперь вы будете умирать не только мучительно, но и долго.
Бог сумел сотворить мир всего за 6 дней только потому, что ему не нужно было решать проблемы совместимости с предыдущей версией.