Разнообразьте этот замечательный день: анекдоты 10 августа

Забавные анекдоты о мстительном сыне, ветре в голове и концерте Рахманинова, которые не дадут вам загрустить в этот день.

Мама часто говорила сыну:

- Пока не поешь, никуда не пойдешь!

И сын назло ей все ел, но никуда не ходил.

Я придумал мобильное приложение для теста на беременность. Загружаете его, писаете на экран и если экран обоссан - вам запрещается иметь детей.

Всему, что в моей молодости было интересного, смешного, запоминающегося, веселого я обязан портвейну.

Если сравнить жизненный путь человека со званым обедом, то старость - это когда все уже съедено и выпито, все разговоры разговорены, а гости уехали... Осталось только помыть посуду и вынести мусор...

- Любимая, а что у нас на ужин?

- Тебя опять жена не покормила?