Разнообразьте этот замечательный день: анекдоты 10 августа

Мама часто говорила сыну:
- Пока не поешь, никуда не пойдешь!
И сын назло ей все ел, но никуда не ходил.
Я придумал мобильное приложение для теста на беременность. Загружаете его, писаете на экран и если экран обоссан - вам запрещается иметь детей.
Всему, что в моей молодости было интересного, смешного, запоминающегося, веселого я обязан портвейну.
Если сравнить жизненный путь человека со званым обедом, то старость - это когда все уже съедено и выпито, все разговоры разговорены, а гости уехали... Осталось только помыть посуду и вынести мусор...
- Любимая, а что у нас на ужин?
- Тебя опять жена не покормила?