Отборные шутки в понедельник: анекдоты 10 августа

Первая беременность - к свадьбе.
Вторая - по глупости.
Третья - хотели девочку.
Четвертая, пятая и последующие - пусть бегают!
Приходит скелет в бар, привычно садится к стойке. Бармен:
- Тебе как всегда?
- Да, стакан и тряпку.
Знаете как классно все лето общаться с друзьями, гулять допоздна, знакомиться с новыми людьми, ездить загорать и купаться и просто хорошо проводить время? Вот и я не знаю.
Жестокий фельдшер Ольга брала кровь на сахар из носа.
"Что? Где? Когда?" напоминает спиритический сеанс: за круглым столом сидят шестеро человек, держатся за руки, и с ними говорит голос сверху...