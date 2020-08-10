Отборные шутки в понедельник: анекдоты 10 августа

Сегодня порадуем вас уморительными анекдотами о "разгерметизации" в постели, скелете в баре и жестоком фельдшере Ольге. Прочтите и зарядитесь позитивом!

Первая беременность - к свадьбе.

Вторая - по глупости.

Третья - хотели девочку.

Четвертая, пятая и последующие - пусть бегают!

Приходит скелет в бар, привычно садится к стойке. Бармен:

- Тебе как всегда?

- Да, стакан и тряпку.

Знаете как классно все лето общаться с друзьями, гулять допоздна, знакомиться с новыми людьми, ездить загорать и купаться и просто хорошо проводить время? Вот и я не знаю.

Жестокий фельдшер Ольга брала кровь на сахар из носа.

"Что? Где? Когда?" напоминает спиритический сеанс: за круглым столом сидят шестеро человек, держатся за руки, и с ними говорит голос сверху...