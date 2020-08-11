Безумный шквал эмоций: утренние анекдоты 11 августа

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Обновлено 04:47 Сегодня Телеграф
Пускай ваше утро будет наполнено позитивной энергетикой. Сегодня про гололед, совет перед свадьбой и замечательного отца.

Гололед. Пока шла на работу, двум помогла встать, а с одним даже полежала. Мечта о том, что все мужчины будут у моих ног, начинает сбываться.

У вас совершенно нет свободного времени? Завал на работе? Обращайтесь - за символическую плату съезжу за вас в отпуск на любой курорт мира!

Он был замечательным отцом! Каждый год он ужасно злился, когда Дед Мороз не приносил мне подарки!

Примета. Если вам хочется навести порядок в доме у мужчины, значит роман закончится - свадьбой.

 

Мальчик заходит в магазин игрушек, протягивает продавщице банкноту из игры "Монополия" и говорит:

- Дайте мне, пожалуйста, плюшевого тигра.

- Мальчик, эти деньги ненастоящие.

- Так ведь и тигр тоже ненастоящий!

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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