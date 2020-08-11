Лекарство от грусти: уморительные анекдоты 11 августа

По мнению женщин, интересным считается тот мужчина, у которого есть свой дом, из которого его можно будет выгнать.
- Заходит мужик в аптеку с дикого бодуна.
- Доктор, умоляю, дайте мне цианистого калия, если я не путаю.
- Какого цианистого калия?!
- Ну, я не разбираюсь, на ваш вкус.
- Вчера попросила соседа лампочку в спальне вкрутить.
- И шо?
- Нишо. Вкрутил и ушел. Сволочь.
- Это твое последнее "Нет!" на мое предложение выйти за меня?
- Нет, после свадьбы будут еще.
- Бог терпел и вам велел.
- Может, нам?
- Да, я так и сказал.