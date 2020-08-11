Лекарство от грусти: уморительные анекдоты 11 августа

Сегодня у вас есть возможность зарядиться дозой позитива. Шутки про ветеринара, цианистый калий и лампочку в спальне.

По мнению женщин, интересным считается тот мужчина, у которого есть свой дом, из которого его можно будет выгнать.

- Заходит мужик в аптеку с дикого бодуна.

- Доктор, умоляю, дайте мне цианистого калия, если я не путаю.

- Какого цианистого калия?!

- Ну, я не разбираюсь, на ваш вкус.

- Вчера попросила соседа лампочку в спальне вкрутить.

- И шо?

- Нишо. Вкрутил и ушел. Сволочь.

- Это твое последнее "Нет!" на мое предложение выйти за меня?

- Нет, после свадьбы будут еще.

- Бог терпел и вам велел.

- Может, нам?

- Да, я так и сказал.