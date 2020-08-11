В конце дня не перестаем смеяться: вечерние анекдоты 11 августа

Как только экстрасенс говорит, что может предвидеть будущее, сразу пропишите ему в рыло, не беспокойтесь, экстрасенс это предвидел и увернется, а если не увернется, то чего шарлатанов жалеть.
Парень отправился знакомиться с родителями невесты. Когда он вернулся, мать спросила:
- Ну, как все прошло?
- По-моему, я им понравился. Ее отец три раза предлагал отвезти меня домой.
Судья:
- Дело о многоженстве прекращено в связи с тем, что заявление отозвано. Вы можете вернуться к себе домой!
Обвиняемый:
- В который, Ваша Честь?
Встречаются два мужика:
- Как семья, как дети?
- И не говори!
- Че, все так плохо?
- Вчера мой старший сын пришел из школы пьяный. Сегодня после работы пойду в его школу...
- Думаешь, и тебе там нальют?
Некоторые люди произошли от обезьян гораздо позже других.