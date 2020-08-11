В конце дня не перестаем смеяться: вечерние анекдоты 11 августа

Этим вечером вы посмеетесь от души, ведь наши шутки про экстрасенсов, зеркальную витрину и цены на бензин не оставят безразличным никого.

Как только экстрасенс говорит, что может предвидеть будущее, сразу пропишите ему в рыло, не беспокойтесь, экстрасенс это предвидел и увернется, а если не увернется, то чего шарлатанов жалеть.

Парень отправился знакомиться с родителями невесты. Когда он вернулся, мать спросила:

- Ну, как все прошло?

- По-моему, я им понравился. Ее отец три раза предлагал отвезти меня домой.

Судья:

- Дело о многоженстве прекращено в связи с тем, что заявление отозвано. Вы можете вернуться к себе домой!

Обвиняемый:

- В который, Ваша Честь?

Встречаются два мужика:

- Как семья, как дети?

- И не говори!

- Че, все так плохо?

- Вчера мой старший сын пришел из школы пьяный. Сегодня после работы пойду в его школу...

- Думаешь, и тебе там нальют?

Некоторые люди произошли от обезьян гораздо позже других.