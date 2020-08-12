Просыпаемся и пашем: утренние анекдоты 12 августа

Самые юморные анекдоты на утро для Вашего отличного настроения. Сегодня о футболистах, Золотую Рыбку и телефон без чехла.

И что мы хотим от наших футболистов, если сами не можем попасть окурком в урну.

Когда мне не хватает в жизни прекрасного, я просто снимаю с телефона чехол и несколько минут наслаждаюсь телефоном без чехла.

Запись на автоответчике священника: "Христос воскрес! Если у вас есть более важная информация, сообщите ее после сигнала".

Не утихает тысячелетняя битва: люди с кашей в голове против людей с промытым мозгом.

Охотники, стрелявшие по уткам, разбудили наркомана. Тот очнулся и их спрашивает:

- Мужики, а что вы тут делаете?

- Да вот, косяк забиваем...