Просыпаемся и пашем: утренние анекдоты 12 августа

И что мы хотим от наших футболистов, если сами не можем попасть окурком в урну.
Когда мне не хватает в жизни прекрасного, я просто снимаю с телефона чехол и несколько минут наслаждаюсь телефоном без чехла.
Запись на автоответчике священника: "Христос воскрес! Если у вас есть более важная информация, сообщите ее после сигнала".
Не утихает тысячелетняя битва: люди с кашей в голове против людей с промытым мозгом.
Охотники, стрелявшие по уткам, разбудили наркомана. Тот очнулся и их спрашивает:
- Мужики, а что вы тут делаете?
- Да вот, косяк забиваем...