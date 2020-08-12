Не день, а сплошной позитив: уморительные анекдоты 12 августа

— Папа, я девушка, а не посудомойка!
— Да что ты говоришь? Я тоже ПАПА, а не банкомат!
— Как у тебя дела?
— В шоколаде! А у тебя?
— Ну, как тебе сказать... Цвет, в общем-то, такой же...
Господь Бог создал три человеческих качества: честность, ум и партийность. Но никому не дал больше двух.Так, если человек умный и партийный, то он не честный. Если честный и партийный, то не умный. А если умный и честный, то беспартийный.
— Ты пришел на свидание, и где цветы?
— У меня трусы в ромашку.
Приходит корова в стадо, вся такая довольная, глазки блестят...
Бык ее спрашивает:
— Корова, ты откуда такая счастливая?
Корова, застенчиво опуская глаза:
— От верблюда...