Не день, а сплошной позитив: уморительные анекдоты 12 августа

Очень забавная подборка анекдотов о трусах в ромашку, трех человеческих качествах и довольной корове, которые сделают Ваш день.

— Папа, я девушка, а не посудомойка!

— Да что ты говоришь? Я тоже ПАПА, а не банкомат!

— Как у тебя дела?

— В шоколаде! А у тебя?

— Ну, как тебе сказать... Цвет, в общем-то, такой же...

Господь Бог создал три человеческих качества: честность, ум и партийность. Но никому не дал больше двух.Так, если человек умный и партийный, то он не честный. Если честный и партийный, то не умный. А если умный и честный, то беспартийный.

— Ты пришел на свидание, и где цветы?

— У меня трусы в ромашку.

Приходит корова в стадо, вся такая довольная, глазки блестят...

Бык ее спрашивает:

— Корова, ты откуда такая счастливая?

Корова, застенчиво опуская глаза:

— От верблюда...