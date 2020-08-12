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Не день, а сплошной позитив: уморительные анекдоты 12 августа

Не день, а сплошной позитив: уморительные анекдоты 12 августа
Обновлено 10:03 Сегодня Телеграф
Очень забавная подборка анекдотов о трусах в ромашку, трех человеческих качествах и довольной корове, которые сделают Ваш день.

— Папа, я девушка, а не посудомойка!

— Да что ты говоришь? Я тоже ПАПА, а не банкомат!

Анекдот

— Как у тебя дела?

— В шоколаде! А у тебя?

— Ну, как тебе сказать... Цвет, в общем-то, такой же...

Анекдот 2

Господь Бог создал три человеческих качества: честность, ум и партийность. Но никому не дал больше двух.Так, если человек умный и партийный, то он не честный. Если честный и партийный, то не умный. А если умный и честный, то беспартийный.

Анекдот 3

— Ты пришел на свидание, и где цветы?

— У меня трусы в ромашку.

Анекдот 4

Приходит корова в стадо, вся такая довольная, глазки блестят...

Бык ее спрашивает:

— Корова, ты откуда такая счастливая?

Корова, застенчиво опуская глаза:

— От верблюда...

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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