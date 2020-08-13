Проснулись, потянулись, улыбнулись: забавные утренние анекдоты 13 августа

Самые забавные анекдоты для хорошего настроения на весь день, в которых: о женщинах, о Моргенштерне, интересном стартапе и зубах.

Эльфы живут тысячи лет. И празднуют тысячи дней рождения. Поэтому у эльфов такие уши.

Мне интересно как выглядели подкаты до того как люди узнали про космос, это было что-то вроде «детка, ты просто черепаха и четыре слона»?

– Если ребенок не хочет есть мясо, чем его заменить?

– Собакой. Собака всегда хочет есть мясо.

“Аськой” уже давно никто не пользуется, но смайлика, бьющегося головой о стену, не хватает до сих пор

Несмотря на всё разнообразие пород и окрасок, на самом деле существует лишь три настоящих разновидности кошки:

1. Спальщик накресельный.

2. Всесъедальщик кухонный.

3. Шастальщик обыкновенный.