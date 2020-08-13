Шутки-прибаутки: веселые анекдоты 13 августа для хорошего настроения

Поднимите себе настроение с нашими анекдотами об остроте, спортзале, заике и белорусах.

Из военного справочника:

“Вероятный противник – это страна или группа стран, куда в случае чего сбежит все руководство со всеми наворованными деньгами”

Мальчик: спит до часа дня

Мужчина: просыпается в восемь, чтобы все успеть

Дед: бродит по дому с пяти утра и ворчит почему все до сих пор спят как бояре, вот наши предки-славяне вставали с первыми лучами солнца, а вы все спите, графья недоделанные.

– Где лучше всего заказывать блины, чтобы не поправляться?

– В “Спортмастере”.

Люди очень удивляются, узнав, что в мире нет ни одной пары одинаковых снежинок и каждая из них уникальна, но почему-то их не удивляют все те же факты с картошкой.

Человек чаще отвечает не за то, что он сказал, а за то, как его поняли.