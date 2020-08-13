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Четверг, 13.08.2020
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С нами не соскучишься: самые смешные анекдоты на вечер 13 августа

С нами не соскучишься: самые смешные анекдоты на вечер 13 августа
16:55 Сегодня Телеграф
Свежая вечерняя подборка анекдотов о музыке, расставании, создании мира и коронавирусе.

"Плейбой" планирует начать выпуск нового журнала для женатых мужчин. Каждый месяц на развороте будет одна и та же женщина.

- Мужчина, а Вы уже сдали деньги на класс?

- Женщина, отстаньте, я просто прохожу мимо школы!

Мужчина вернулся из командировки и спрашивает у своего пятилетнего сына:

- Дядя приходил?

- Нет.

- А хочешь таких конфет, которые тебе давал дядя?

- Хочу!

Продаю машину. Звонок. Женский голос.

– Здравствуйте, вы машину продаете?

– Здравствуйте, да, я.

(общие вопросы описания машины)

– А где и у кого вы обслуживались?

– Я все ремонты по возможности провожу сам. Не доверяю СТОшкам.

“секунд 15 молчание”

– А если я у вас ее куплю, вы мне будете ее ремонтировать?

Шутки-прибаутки: веселые анекдоты 13 августа для хорошего настроения

Бесит когда баба с мужиком устраивают скандал посередине улицы, а ты начало пропустил и не знаешь за кого болеть.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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