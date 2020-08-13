С нами не соскучишься: самые смешные анекдоты на вечер 13 августа

"Плейбой" планирует начать выпуск нового журнала для женатых мужчин. Каждый месяц на развороте будет одна и та же женщина.
- Мужчина, а Вы уже сдали деньги на класс?
- Женщина, отстаньте, я просто прохожу мимо школы!
Мужчина вернулся из командировки и спрашивает у своего пятилетнего сына:
- Дядя приходил?
- Нет.
- А хочешь таких конфет, которые тебе давал дядя?
- Хочу!
Продаю машину. Звонок. Женский голос.
– Здравствуйте, вы машину продаете?
– Здравствуйте, да, я.
(общие вопросы описания машины)
– А где и у кого вы обслуживались?
– Я все ремонты по возможности провожу сам. Не доверяю СТОшкам.
“секунд 15 молчание”
– А если я у вас ее куплю, вы мне будете ее ремонтировать?
Бесит когда баба с мужиком устраивают скандал посередине улицы, а ты начало пропустил и не знаешь за кого болеть.