Начните свое утро с улыбки: позитивная подборка анекдотов на 14 августа

- Девушка, со мной что-то происходит ... Я просто места себе не нахожу!
- Да успокойтесь, молодой человек, вы просто не в свой вагон сели ...
– На что самое ужасное вам приходилось идти ради денег?
– На работу.
Фехтование – лучший спорт на время коронавируса. Ты в маске, в перчатках; если кто-то подходит ближе полутора метров, ты его протыкаешь.
— У вас будет минутка поговорить о смысле жизни?
— Нет.
— Пойдем длинным путем, хотите выпить?
Понятие меры для женщины растяжимо. Двадцать пар туфель — это мало, но два мужских носка на полу — уже много.