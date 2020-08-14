Начните свое утро с улыбки: позитивная подборка анекдотов на 14 августа

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- Девушка, со мной что-то происходит ... Я просто места себе не нахожу!

- Да успокойтесь, молодой человек, вы просто не в свой вагон сели ...

– На что самое ужасное вам приходилось идти ради денег?

– На работу.

Фехтование – лучший спорт на время коронавируса. Ты в маске, в перчатках; если кто-то подходит ближе полутора метров, ты его протыкаешь.

— У вас будет минутка поговорить о смысле жизни?

— Нет.

— Пойдем длинным путем, хотите выпить?

Понятие меры для женщины растяжимо. Двадцать пар туфель — это мало, но два мужских носка на полу — уже много.