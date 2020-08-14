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Начните свое утро с улыбки: позитивная подборка анекдотов на 14 августа

Начните свое утро с улыбки: позитивная подборка анекдотов на 14 августа
Обновлено 07:03 Сегодня Телеграф
Самые забавные анекдоты для хорошего настроения на весь день, в которых: о главвраче-грубияне, похудении, древних людях и минералке.

- Девушка, со мной что-то происходит ... Я просто места себе не нахожу!

- Да успокойтесь, молодой человек, вы просто не в свой вагон сели ...

– На что самое ужасное вам приходилось идти ради денег?

– На работу.

Фехтование – лучший спорт на время коронавируса. Ты в маске, в перчатках; если кто-то подходит ближе полутора метров, ты его протыкаешь.

— У вас будет минутка поговорить о смысле жизни?

— Нет.

— Пойдем длинным путем, хотите выпить?

С нами не соскучишься: самые смешные анекдоты на вечер 13 августа

Понятие меры для женщины растяжимо. Двадцать пар туфель — это мало, но два мужских носка на полу — уже много.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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