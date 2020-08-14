Удели минутку для шутки: смешные анекдоты 14 августа

Забавные анекдоты о батюшке, велосипеде, поиске работы и месте для отличного дня.

- Такси вызывали?

- Да.

- Понимаете, у меня машина сломалась, давайте я вас пешком домой провожу?

- Вовочка, кем ты хочешь быть?

- Дедом Морозом.

- Почему?

- А чем плохо? Неделя поработал - и целый год свободен!

Между прочим, в Венеции, если Вы переплываете улицу на красный свет, у вас на месяц отбирают плавки!

Вы прошли огонь, воду и медные трубы? Я Вас поздравляю. Вы – самогон.

Все бессмысленно. Если не убегать от маньяка, он будет тебя колоть ножом в бок. Если убегать, в боку будет колоть само по себе.