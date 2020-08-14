Юмор на вечер: веселые анекдоты 14 августа

Забавные анекдоты для поднятия настроения, в которых о подарке на 8 марта, министрах древнейшей профессии и разнице между пистолетом и пулеметом.

- Жора, ты слышал, Сема своей девушке на 8 Марта подарил ребенка!

- Я таки до сих пор не понимаю, зачем?!

- Я тебя умоляю, соседский ребенок Нюма тоже никак не мог понять, куда его тащат...

Если бы юноши знали о девушках то, что знают их матери, мир был бы полон холостяков.

Многие люди не ходят в караоке-бар, не потому, что плохо поют, а потому, что читать не умеют.

Удивительно, но есть люди, которые думают, что показы мод - это способ продать экстравагантные платья и прочую фигню. На самом деле на показах мод продают моделей.

Моя суббота проходила очень хорошо, пока я не понял, что это воскресенье.