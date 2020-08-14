Юмор на вечер: веселые анекдоты 14 августа

- Жора, ты слышал, Сема своей девушке на 8 Марта подарил ребенка!
- Я таки до сих пор не понимаю, зачем?!
- Я тебя умоляю, соседский ребенок Нюма тоже никак не мог понять, куда его тащат...
Если бы юноши знали о девушках то, что знают их матери, мир был бы полон холостяков.
Многие люди не ходят в караоке-бар, не потому, что плохо поют, а потому, что читать не умеют.
Удивительно, но есть люди, которые думают, что показы мод - это способ продать экстравагантные платья и прочую фигню. На самом деле на показах мод продают моделей.
Моя суббота проходила очень хорошо, пока я не понял, что это воскресенье.