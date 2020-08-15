Не упадите со смеху: забавные анекдоты 15 августа

- Вообще-то полностью алкоголь выводится из крови только через 21 день...
- Ага! То есть никогда!
На дне рождения в одесской квартире.
- Сарочка, шо бы вам такого пожелать, чтобы потом не завидовать!
- Папа, а что такое настоящая скромность?
- Настоящая скромность - это хотеть много, просить мало, получать хрен, и радоваться!
- А чего радоваться?
- Что твоего не взяли.
Синкретизм обособленности и триумфальной ассоциации с присущей им яркой полифонией бытийного сознания спонтанно возносит мою рюмку вверх. Воспарим!
Австралийский фермер подошел к пруду и увидел, что в нем купаются голые девушки. Они его увидели и заорали:
- Вали отсюда, мы не выйдем из воды, пока ты не уберешься!
- Сдались вы мне. Я только хотел покормить своего крокодила.