Начните утречко с позитивчика: анекдоты 16 августа

Часто в обращении "Дорогой друг!" содержится намек на то, что дружба обходится совсем не дешево.
- В атмосферу влетел огромный метеорит. До земли долетело несколько жалких кусочков.
- Прямо как при прохождение бюджетных денег.
Приходит пьяная жена, звонит в дверь. Я открываю. Она заходит, аккуратно закрывает за собой дверь, поворачивается ко мне спиной и говорит:
- Мне на четвертый.
Это интернет, детка. Здесь кто первый написал, тот и прав.
Люди, которые занимаются спортом много, получают травму колена от перенагрузки.
Люди, которые занимаются временами, получают травму колена от того, что не подготовлены к упражнению.
Люди, которые не занимаются вовсе, получают травму колена от того, что не в форме.
Видимо, колени просто отстой.