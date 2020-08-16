Начните утречко с позитивчика: анекдоты 16 августа

Новая порция юмора специально для наших читателей! Сегодня о дорогом друге, техподдержке и Сидорове.

Часто в обращении "Дорогой друг!" содержится намек на то, что дружба обходится совсем не дешево.

- В атмосферу влетел огромный метеорит. До земли долетело несколько жалких кусочков.

- Прямо как при прохождение бюджетных денег.

Приходит пьяная жена, звонит в дверь. Я открываю. Она заходит, аккуратно закрывает за собой дверь, поворачивается ко мне спиной и говорит:

- Мне на четвертый.

Это интернет, детка. Здесь кто первый написал, тот и прав.

Люди, которые занимаются спортом много, получают травму колена от перенагрузки.

Люди, которые занимаются временами, получают травму колена от того, что не подготовлены к упражнению.

Люди, которые не занимаются вовсе, получают травму колена от того, что не в форме.

Видимо, колени просто отстой.