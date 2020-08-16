Угорала даже Несмеяна: забавная подборка анекдотов 16 августа

Забавные анекдоты о системе образования, единомышленниках и разнице между опасным и безопасным клещом, которые поднимут Вам настроение на целый день

- Ты, конечно, никогда не женишься на девушке из-за денег. Правда, Додик?

- Конечно, Фима. Но с другой стороны, нехорошо, чтобы она осталась старой девой из-за того, что у нее есть деньги.

Чем тупее система образования, тем умнее правительство в глазах подрастающего поколения.

Чем меньше думаешь, тем больше у тебя единомышленников.

Если тебя носят на руках, осыпают цветами и дарят бриллианты — просыпайся, а то на работу опоздаешь!

После 30-ти лет у женщин слабеют мышцы ушей, и лапша перестает держаться.