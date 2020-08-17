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Нажми на ссылку - получишь ухмылку: утренние анекдоты 17 августа
Обновлено 07:21 Сегодня Телеграф
Лучшие анекдоты о самом лучшем способе пробуждения, паталогоанатоме и женатом несчастном Изе, которые сделают Ваше утро.

Иногда Изя просыпается счастливым и веселым. Потом вспоминает, что женат...

Анекдот

Вот вы говорите: кофе, чай... Ничто так не бодрит с утра, как обыкновенная вода, капающая с потолка!

Анекдот 2

- Будьте проще, и люди к вам потянутся.

- Да-да, и не забудьте упомянуть, что от некоторых из них вы не будете знать, как отделаться.

Анекдот 3

Единственный врач, который никогда не сделает пациенту хуже, чем ему

было до визита к этому врачу - паталогоанатом.

Анекдот 4

Жена: - Я раздражаюсь, когда чего-то не понимаю.

Муж: - Я тоже. Разражаюсь, когда ты чего-то не понимаешь.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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