Нажми на ссылку - получишь ухмылку: утренние анекдоты 17 августа

Лучшие анекдоты о самом лучшем способе пробуждения, паталогоанатоме и женатом несчастном Изе, которые сделают Ваше утро.

Иногда Изя просыпается счастливым и веселым. Потом вспоминает, что женат...

Вот вы говорите: кофе, чай... Ничто так не бодрит с утра, как обыкновенная вода, капающая с потолка!

- Будьте проще, и люди к вам потянутся.

- Да-да, и не забудьте упомянуть, что от некоторых из них вы не будете знать, как отделаться.

Единственный врач, который никогда не сделает пациенту хуже, чем ему

было до визита к этому врачу - паталогоанатом.

Жена: - Я раздражаюсь, когда чего-то не понимаю.

Муж: - Я тоже. Разражаюсь, когда ты чего-то не понимаешь.