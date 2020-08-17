Нажми на ссылку - получишь ухмылку: утренние анекдоты 17 августа

Иногда Изя просыпается счастливым и веселым. Потом вспоминает, что женат...
Вот вы говорите: кофе, чай... Ничто так не бодрит с утра, как обыкновенная вода, капающая с потолка!
- Будьте проще, и люди к вам потянутся.
- Да-да, и не забудьте упомянуть, что от некоторых из них вы не будете знать, как отделаться.
Единственный врач, который никогда не сделает пациенту хуже, чем ему
было до визита к этому врачу - паталогоанатом.
Жена: - Я раздражаюсь, когда чего-то не понимаю.
Муж: - Я тоже. Разражаюсь, когда ты чего-то не понимаешь.