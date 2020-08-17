Посмейтесь от души: веселые анекдоты 17 августа

Прикольная подборка смешных анекдотов, в которых: о 90-тых, оборзевших коровах, царевне лягушке и истории.

– Мой дед до самой смерти в 105 лет, во время каждой трапезы ел икру и пил хороший французский коньяк. 5 раз в неделю ел полукилограммовый стейк и выпивал бутылку старого итальянского красного вина. Раз в неделю по его просьбе мы заказывали ему двух проституток и четыре дорожки кокаина…

– Отчего же он умер?

– Мы его убили. Невозможно было дальше тянуть такие расходы.

Кайфую от мысли, что даже самый крутой, независимый и дерзкий рэпер, всё равно прикреплён к районной поликлинике.

Если вы затащили девушку в постель, а у нее бюстгальтер и трусики из одного комплекта, то это не вы ее затащили.

Супруга утверждает, что каждый бокал пива сокращает жизнь на 10 минут.

Подсчитал: я умер в 1875 году.

— Научите, пожалуйста, моего сына играть на скрипке!

— А слух у него есть?

— Когда я его зову, он, как правило, откликается.