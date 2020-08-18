Для тех, кто встал не с той ноги: утренние анекдоты 18 августа

- Ты самая красивая была на своем Дне рождения.
- Спасибо! Я старалась!
- Специально гостей подбирала?
- Дорогой, нам нужно расстаться!
- Почему?
- Ты очень жадный. Вот, возьми свое кольцо.
- Эээээ, а где коробка?!
- Доброе утро, любимая.
- Какое доброе, меня всю ночь комар грыз!
- А меня не трогал...
- А что тебя трогать, когда рядом такая вкуснятина лежит!
Муж:
- Вот, скажи, только честно. Ты мне за 20 лет совместной жизни хоть раз, ну хотя бы мысленно, изменяла?
Жена:
- Если честно, то мысленно ни разу.
- Поручик, вы трус и подлец. Я вызываю вас на дуэль!
- Я не приду!
- Почему?
- Потому что я трус и подлец!