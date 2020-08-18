Для тех, кто встал не с той ноги: утренние анекдоты 18 августа

Забавные прикольчики о мысленных изменах, царевне-лягушке и жадном женихе, которые сделают Ваше утро.

- Ты самая красивая была на своем Дне рождения.

- Спасибо! Я старалась!

- Специально гостей подбирала?

- Дорогой, нам нужно расстаться!

- Почему?

- Ты очень жадный. Вот, возьми свое кольцо.

- Эээээ, а где коробка?!

- Доброе утро, любимая.

- Какое доброе, меня всю ночь комар грыз!

- А меня не трогал...

- А что тебя трогать, когда рядом такая вкуснятина лежит!

Муж:

- Вот, скажи, только честно. Ты мне за 20 лет совместной жизни хоть раз, ну хотя бы мысленно, изменяла?

Жена:

- Если честно, то мысленно ни разу.

- Поручик, вы трус и подлец. Я вызываю вас на дуэль!

- Я не приду!

- Почему?

- Потому что я трус и подлец!